Jongeren vernielen sierpompoenen in Waregem

Op beelden van Fotografie Piet Eggermont is te zien hoe twee jongeren meermaals op een pompoen springen. Omdat deze intact blijft, gooit één van de twee de pompoen dan op straat. Ook bij Optiek Vererfven, aan het begin van de straat, doet zich een gelijkaardig tafereel voor. Een jongeman met een soort bontjas vernielt er met één welgemikte trap een sierpompoen.

Even later passeren nog een aantal jongeren in de straat en op de beelden is te zien hoe ze nog een tijdelijk geplaatst verkeersbord meenemen. "De pompoen was uiteraard voor de composthoop, maar we wilden toch eens op Facebook tonen wat er gebeurd is vannacht", klinkt het bij Jan Vererfven.

De handelaars brachten de politie op de hoogte, maar hebben besloten om geen klacht in te dienen.