Jongeren uit Veurne en Koksijde besmet op jeugdkamp

De voorbije dagen is het aantal besmettingen aan de Westkust en in het bijzonder in Veurne licht gestegen.

Opvallend is dat de meerderheid van de positieve personen in Veurne, maar ook in buurgemeente Koksijde jongeren zijn die terugkomen van hetzelfde jeugdkamp in Durbuy. Intussen zijn er afspraken gemaakt met de organisator. Om ervoor te zorgen dat deze besmettingen niet verder uitgroeien tot grotere besmettingshaarden, doordat de jongeren nietsvermoedend, participeren aan andere kampen, vroegen beide lokale besturen gezamenlijk aan het Agentschap Zorg & Gezondheid om te testen bij aankomst.

Ook dit weekend komt er een groep kinderen terug van het kamp in Durbuy. In samenspraak met de organisator van het jeugdkamp is afgesproken om morgen tijdens de terugrit met de bus naar Brugge, te stoppen in Gent en de deelnemers voor de eerste maal te laten testen door het UZ Gent. De resultaten zullen op zondag 8 augustus bekend zijn. Het is dus aangeraden dat ouders hun kinderen even in quarantaine houden tot de resultaten bekend zijn.

Peter Roose, burgemeester: “Een ingrijpen was noodzakelijk om de wekelijks terugkerende nieuwe besmettingen in te dijken.” Quote Marc Vandenbussche, burgemeester: “Voor onze gemeente Koksijde zijn er meer dan 20 kinderen coronapositief gelinkt aan het populair vakantiecentrum met alle ellende ermee gepaard gaande quarantainemaatregelen, ook voor de nauwe contacten. Er is bovendien zo minstens 1 opa besmet geraakt, niettegenstaande hij reeds volledig gevaccineerd was. Voorzichtigheid blijft de boodschap.”