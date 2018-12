Jongeren ontdekken STEM via techniekacademie

Zaterdagmorgen heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) plechtig diploma's uitgereikt aan een aantal kinderen die de Junior Techniekacademie volgden in Gits.

De Junior techniekacademie kadert binnen het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Met het STEM-actieplan wil de Vlaamse overheid de interesse van kinderen en jongeren voor exacte wetenschap en techniek in vrijetijdsverband stimuleren. Zo wil men jongeren aansporen om later te kiezen voor een beroep in deze sector. De STEM-academie wordt gecoördineerd door Technopolis en Hogeschool Vives.