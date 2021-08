Jongeren met visuele handicap op stap dankzij technologie

Tien kwetsbare slechtziende jongeren zijn momenteel op technologiekamp in Oostende.

De Brailleliga wil hen met de computer en de specifieke aanpassingen vertrouwd maken. En daar komt heel wat bij kijken. Via Google Maps, gekoppeld aan een ingenieus systeem voor mensen met een visuele handicap, kunnen de jongeren gewoon op stap in Oostende.

Onderweg moeten ze korte opdrachten uitvoeren. Een polsbandje geeft korte en lange trillingen door en elke combinatie heeft een andere betekenis: rechtdoor, links, rechts, oversteken, aangekomen enz. (Lees verder onder de foto)

Slaagkansen op de arbeidsmarkt

Met het technologiekamp wilt de Brailleliga de slaagkansen van de jongeren met een visuele handicap uit kwetsbare gezinnen verhogen. Marie-Jeanne Nachtergaele: "We willen dat ze kansen krijgen naar later toe, dat ze op de arbeidsmarkt kunnen ingezet worden. Het is een beetje samenwerken op alle vlakken, maar daarvoor moeten er ook de nodige centen zijn, natuurlijk."

Op het einde van het technologiekamp krijgen ze de laptop mee naar huis.