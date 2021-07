Jongeren keren besmet terug uit Spanje

Minstens acht jongeren uit West-Vlaanderen hebben positief getest op het coronavirus na een vakantie in het Spaanse Lloret de Mar. Dat bevestigt organisator Summer Bash dinsdag. Alle jongeren die momenteel via het reisbureau in Spanje verblijven, worden vandaag getest.

De besmettingen werden vastgesteld bij acht jongeren uit de regio Waregem, die samen in een vakantiehuis in Lloret de Mar verbleven en recentelijk met het vliegtuig terugkeerden naar België. Ze waren op vakantie met het Antwerpse Summer Bash, dat feestvakanties organiseert in onder meer Spanje, Portugal en Griekenland, maar ook buiten Europa.

De reisorganisator neemt nu maatregelen om het aantal besmettingen in te schatten en zo nodig reizen te annuleren, zegt brand manager Jordy S'Jongers. "Onze crew wordt om de twee dagen getest. We gaan deze namiddag sneltesten afnemen bij alle jongeren die momenteel op onze drie bestemmingen in Spanje verblijven, het gaat om ongeveer 350 personen."

Of de reizen worden stopgezet en nieuwe reizen geannuleerd zullen worden, zal afhangen van de resultaten van de testings. "We werken met een draaiboek", zegt S'Jongers. "Veel hangt ook af van de aard van de besmettingen. Er is een verschil tussen één huis met tien positieve gevallen of tien huizen met telkens één besmetting."

Jongeren die in de komende weken met Summer Bash op vakantie zouden vertrekken, werden maandagavond via mail ingelicht over de besmettingen. "Onze reizigers krijgen de mogelijkheid om kosteloos te annuleren of hun bestemming te veranderen. Sommigen hebben dat al gedaan, waarvoor we natuurlijk alle begrip hebben."

In september van vorig jaar kwamen ook al eens 77 jongeren uit West-Vlaanderen besmet terug na een reis, toen vanuit Portugal. Ruim veertig van hen waren op reis geweest met Summer Bash.