Jongeren De Zande plaatsen nestkastjes voor steenuilen

Jongeren van gemeenschapsinstelling De Zande in Wingene hebben de afgelopen weken een 30-tal nestkastjes voor steenuilen in elkaar getimmerd. Vanmorgen zijn de eerste opgehangen.

In de gemeenschapsinstelling verblijven jongens vanaf 14 jaar die een misdrijf hebben gepleegd, of daarvan verdacht worden. Tijdens de lessen tuinbouw hebben ze de taak gekregen om een schuil- en slaapplek te voorzien voor de steenuilen in het natuurreservaat de Gulke Putten in Wingene. Over enkele weken zullen ze de uilen ook ringen en verder opvolgen.

(lees verder onder de foto)

Eén van de jongeren getuigt anoniem: "Ik heb een nestkastje gemaakt voor de uiltjes. Die zijn in gevaar en hebben daar nood aan. Ik help hen graag. Roofvogels zijn een van mijn lievelingsdieren, zeker uiltjes."