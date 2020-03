Jongeren in de cel na spuwen op agenten

De feiten speelden zich zondagmiddag af op een trein richting Oostende. Tussen Gent en Brugge bleek dat twee jongemannen geen geldig ticket konden voorleggen. De verdachten kwamen niet alleen verbaal agressief uit de hoek, maar een van hen bedreigde de conducteur ook met een mes.

De politie werd opgeroepen om het duo in het station van Brugge van de trein te plukken. Ook dat verliep niet zonder slag of stoot, want de jongeren stelden zich weerspannig op. Tijdens dat incident spuwde een van hen zelfs in de richting van de agenten. Uit hun verklaring bleek ook dat ze geen geldige reden hadden om in coronatijden toch naar de kust te reizen.

Beide mannen, geboren in 1996 en 2000, werden maandag aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze worden verdacht van bedreigingen, weerspannigheid, verboden wapendracht en een inbreuk op het ministerieel besluit rond de coronamaatregelen. De Brugse raadkamer zal vrijdag oordelen of de verdachten langer in de gevangenis moeten blijven.

De Crem: "We zullen streng optreden"

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) vindt het "absoluut ontoelaatbaar en onbegrijpelijk" dat mensen bewust spuwen of hoesten in de richting van politieagenten. "Wij willen dat daar op de strengst mogelijke manier tegen wordt opgetreden", klonk het maandag al op zijn kabinet.

De voorbije dagen kwamen er meldingen binnen van mensen die bewust naar agenten spuwen of hoesten. Dat gebeurde veelal toen de agenten optraden in het kader van de handhaving van de strenge maatregelen tegen het coronavirus.

"Het is absoluut ontoelaatbaar en onbegrijpelijk dat onze politiemannen en -vrouwen die zich in de frontlinie begeven op een dergelijke manier door individuen worden behandeld", reageert minister De Crem. Zijn kabinet benadrukt dat het de agenten zo goed als kan probeert te beschermen en merkt op dat de algemene respons bij het grote publiek wel positief is. De minister vraagt op de "strengst mogelijke manier" tegen de coronaspuwers op te treden.

Volgens een rondzendbrief van het college van procureurs-generaal kan iemand die rondbazuint dat hij besmet is, of opzettelijk in iemands richting hoest of niest, een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar opgelegd krijgen. Wie opzettelijk op voedingswaren niest of hoest, kan zelfs vijf jaar cel oplopen.