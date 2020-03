Jongeren dagen elkaar uit in Corona Challenge

Ze dagen elkaar uit om iets creatief of leerrijk te doen, nu de scholen dicht zijn. Het initiatief is al wijd verspreid in de regio Blankenberge-Knokke-Heist en ook leerlingen van andere scholen en regio's springen massaal mee op de kar. Intussen is de challenge al een echte hype.

De leerlingen geven zichzelf vijf weken tijd om de uitdaging tot een goed einde te brengen. De ene leert fietsen herstellen, de andere legt zichzelf een moeilijk pianomuziekstuk op, nog een andere wil zijn rijbewijs behalen of zelfs Kantonees leren spreken... De uitdagingen zijn zeer uiteenlopend. Ze bewijzen zo ook dat thuis zitten in coronatijden meer te bieden heeft dan enkel schoolwerk, netflixen of chatten.

Je kan de uitdagingen volgen op Facebook, onder de noemer Corona Challenge Belgium.