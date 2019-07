Jongeren aangevallen in Wenduine

Zaterdagnacht werden een aantal jongens aangevallen en in elkaar geslagen op de Zeedijk in Wenduine, ter hoogte van de Rotonde.

Toen een aantal jongeren gisterennacht rond 4h30 na een feestje op het Klein Strand langs de Zeedijk naar huis wandelden, werden ze plots door een 3-tal jongens in de rug aangevallen. Een van de jongens houdt er een gescheurde bovenlip en een gebroken tand aan over. Van de daders is er momenteel geen spoor.

Intussen werden zeven verdachten geïdentificeerd. Ze worden door de politie uitgenodigd voor verhoor.