Gisterenavond zijn twee jongens van 13 en 15 jaar uit Brugge binnengegaan in een leegstaande loods in de Pathoekeweg te Brugge.

Op een gegeven ogenblik zijn zij op het dak van de loods gegaan, waarbij de jongen van 13 jaar door een golfplaat gezakt is en naar beneden gevallen is in de loods. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij momenteel nog steeds op intensieve zorgen ligt.