Jongen geslagen en geschopt. Parket onderzoekt.

Het parket onderzoekt een vechtpartij van begin deze week in de Kerkweg in Kortrijk.

Vlaams Belang heeft beelden verspreid waarop te zien is hoe een jongen hard wordt geslagen en geschopt. Het filmpje gaat viraal op sociale media.

'Verantwoordelijkheid nemen'

Dader en slachtoffer zijn leerlingen van de Campus Engineering van het Guldensporencollege in Kortrijk, het vroegere VTI. De school reageert geschokt: "Wij tillen heel zwaar aan wat er gebeurd is en we nemen onze verantwoordelijkheid. Er zullen sancties volgen." Het slachtoffer en z'n ouders zijn door de school opgevangen en worden ook verder begeleid.

Parket onderzoekt

Het parket is bezig met de zaak en wenst voorlopig niet te communiceren in het belang van het onderzoek.