Jongen die dreigde met 'Grootste schietpartij' vrijgelaten: "opnieuw slachtoffer van hackerscollectief"

Verschillende instanties, waaronder ook scholen in regio Roeselare, kregen deze ochtend een dreigmail. Daarin dreigde een jongeman met 'de grootste schietpartij in de Belgische geschiedenis'. Volgens het parket zijn hij en zijn vader het slachtoffer van een hackerscollectief.

Het parket nam de dreiging tegen politie, pers, ziekenhuizen en scholen ernstig. Donderdagmorgen kregen verschillende instanties in regio Roeselare een mail waarin gesproken werd over 'de grootste schietpartij in de Belgische geschiedenis'. (Lees verder onder de foto.)

"Er werden ook namen genoemd", klinkt het. Een jongeman van 19 en zijn vader werden door de politie verhoord.

Vrijgelaten

Na het verhoor en een huiszoeking werden de twee weer vrijgelaten. De jongeman die genoemd wordt in de mail en zijn vader "zijn opnieuw het slachtoffer van het hackerscollectief", laat het parket weten. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het parket de effectieve verzenders van de mail kunnen identificeren. "We vrezen echter voor dit resultaat, gezien het gaat om een goed georganiseerd collectief met heel wat kennis van zaken."

Volgens het parket is het niet de eerste keer dat de jongeman zogezegd een dreigmail van die aard verstuurt. Hij stapte een paar jaar geleden uit een hackerscollectief en mogelijk heeft die groepering dreigmails verstuurd om hem in een slecht daglicht te stellen.