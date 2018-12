De jongen van 13 die afgelopen weekend door het dak van een leegstaande loods viel, ligt nog altijd op intensieve zorgen maar zijn toestand is stabiel. De artsen zijn voorzichtig positief.

Twee jongens van 13 en 15 klommen zaterdagmiddag op het dak van de loods in de Pathoekeweg in Brugge. De 13-jarige jongen zakte door een golfplaat en viel ongeveer tien meter naar beneden. Zijn kameraad kon snel de hulpdiensten verwittigen. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij momenteel nog steeds op de afdeling intensieve zorgen verblijft. Hij heeft 12 breuken in het gezicht, een klaplong, een gescheurde milt en een zware polsfractuur.

