Jongen aangereden aan ziekenhuis, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

Het is de mama van de jongen die op Facebook een oproep naar getuigen lanceerde. “Ik stond geparkeerd langs de Vijfseweg en stak de straat over. Mijn zoon volgde mij, hoewel hij eigenlijk in de wagen ging blijven zitten, en werd toen aangereden. Hij heeft enkele bloeduitstortingen aan zijn hoofd en zijn heup werd ook geraakt, maar is gelukkig niet gebroken”, vertelt mama Cécile Feys.

“We kregen inderdaad rond kwart over vijf melding dat een jong verkeersslachtoffer binnengebracht werd op de spoeddienst van het O.L.V. van Lourdesziekenhuis”, zegt commissaris Michaël Vanden Heede. “De jongen werd op de Vijfseweg aangereden door een donkere wagen, met lichte verwondingen tot gevolg.”

Er waren volgens Cécile enkele getuigen, al konden die de nummerplaat van de wagen niet opschrijven. “Ik hoop de dader heel snel te kunnen vatten door mijn dashcam, die momenteel uitgelezen wordt.” Wie iets gezien heeft, kan terecht bij politiezone Mira op het nummer 056 62 67 00.