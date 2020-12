Jongen (9) op step aangereden, bestuurster rijdt weg

In Meulebeke is een jongen (9) aangereden op zijn step door een auto. De bestuurster reed daarna door maar zal zich moeten verantwoorden voor de feiten. Het gaat om een vrouw van 73, zegt het parket.

Het ongeval gebeurde rond 17u in de Baronielaan in Meulebeke. De jongen wou een kerstkaartje in de brievenbus van een vriend stoppen. Toen hij de Baronielaan overstak, liep het verkeerd. De vader van het slachtoffer doet zijn verhaal op Facebook.

"Aan de mevrouw die deze avond rond 17u15 mijn zoontje aanreed op het zebrapad in de Baronielaan in Meulebeke: bedankt om te wachten op de hulpdiensten! ", schrijft hij. "Snel uitstappen, zien dat hij recht springt en dan zeggen: 'Ah, je hebt niks, saluut!' Om zot te worden!!! Aan de getuige van het ongeval, die WEL stopte om hem te laten oversteken, 1000x bedankt om je over hem te ontfermen!! Eeuwige dankbaarheid! De getuige heeft de nummerplaat gelukkig kunnen noteren. De politie is dan achteraf ter plaatse gekomen, alsook de ziekenwagen."

Negatieve ademtest

Volgens het parket is de bestuurster van de wagen een vrouw van 73.

"Ze bleef niet ter plekke op de plaats van het ongeval maar ze liet uiteindelijk wel haar gsm-nummer achter", zegt de woordvoerder van het parket. "De politie heeft een ademtest afgenomen bij haar thuis en die was negatief. Ze zal zich later wel moeten verantwoorden voor de politierechter."

Vooral schaafwonden

Het slachtoffertje heeft de nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Hij liep vooral schaafwonden op en misschien ook een lichte hersenschudding.