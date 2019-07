Jongen (18) gered van verdrinkingsdood in Lombardsijde

Toen twee Franstalige jongens van 18 en 16 met een rubberbootje gingen varen in een onbewaakte zone, kwamen ze plots in de problemen. Het bootje kapseisde, waarop de jongste broer terug naar het strand zwom. De oudste broer daarentegen raakte in paniek en dreigde te verdrinken.

De strandredders van Middelkerke zagen dat het fout liep en konden op tijd in actie komen. Hoofdredder Bart Van Eeckhoute legt uit: "Onze strandredders waren alert. Hoewel het incident niet in de bewaakte zone gebeurde, hadden ze meteen gezien dat iemand in de problemen zat."

De jongen in kwestie had al heel wat water in zijn longen. De mughelikopter moest landen op het strand, en bracht de jongen in zorgwekkende toestand over naar het ziekenhuis. Hoe het nu met de drenkeling gaat, is niet geweten.