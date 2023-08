Jongen (15) neergestoken in Blankenberge

De tiener werd rond 21u45 in de rug aangevallen en kreeg verschillende messteken toegediend. De verdachte verschanste zich na de steekpartij in de leegstaande bibliotheek, naast het station. Toen de dader, een Afghaan van 27, de politie wilde aanvallen, losten ze een schot. De jongen werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht, en is inmiddels alweer thuis. Ook de verdachte mocht het ziekenhuis vrij snel verlaten. Hij zal nu over de feiten verhoord worden.

Toevallig slachtoffer?

Wat er precies gebeurd is, is voorlopig nog onduidelijk. De kans bestaat dat de dader en het 15-jarige slachtoffer elkaar niet kenden. De tiener is dus mogelijk een toevallig slachtoffer.