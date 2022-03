Jongen (13) opgepakt na schokkende beelden vechtpartij

In Wielsbeke is een jongen van 13 jaar opgepakt voor een zware vechtpartij in Waregem vorig weekend. Hij verschijnt vandaag nog voor de jeugdrechter. Beelden van de vechtpartij werden gedeeld op sociale media. Ook twee andere minderjarigen zijn geïdentificeerd.

De vechtpartij gebeurde vorige zaterdag 12 maart aan het Jeugdcentrum in Waregem. Drie jonge vechtersbazen pakten een tiener bijzonder hard aan. Het slachtoffer kreeg rake klappen en schoppen, ook op het hoofd. De schokkende beelden werden gedeeld op sociale media.

"Beelden bijzonder grof"

"De beelden zijn bijzonder grof", zegt procureur Tom Janssens van het parket in Kortrijk. "Intussen hebben we de daders kunnen identificeren. Aanstoker is een jongeman van 13 jaar uit Wielsbeke. Hij duikt ook op in twee andere vechtfilmpjes van een tijdje geleden, onder meer in Ingelmunster. De jonge dader moet in de loop van de dag voor de jeugdrechter in Kortrijk verschijnen. Die zal beslissen wat met hem moet gebeuren."

Nog twee daders opgepakt

Naast de jongeman uit Wielsbeke zijn ook twee jongemannen van 13 en 15 jaar opgepakt uit het Oost-Vlaamse Zulte en De Pinte. Zij moeten voor de jeugdrechter in Gent verschijnen.

"Het slachtoffer is een jongeman van 17 jaar", zegt woordvoerder Tom Janssens van het parket. "We kregen de feiten via zijn moeder binnen maar ook een andere verontruste mama had de beelden zien circuleren op sociale media. Zij heeft niets met de zaak te maken maar heeft de grove feiten toch gemeld."