Jongemannen vallen vrouwen lastig op strand

Het filmpje is inmiddels op Twitter te zien. Beiden lagen in de buurt van het casino te zonnen toen ze tot negen keer toe aangesproken werden door jongemannen en tieners, schrijft Het Laatste Nieuws. Ze werd onder meer benaderd door opdringerige jongemannen die haar in het Frans vroegen of ze haar Snapchat en naam wou geven. Toen ze dat niet deed werden ze agressief. Eén van de jongemannen ging dan maar op haar handdoek zitten en wou niet weggaan. Volgens Debby waren verschillende mensen overigens getuige van het incident op het strand, maar kwam er niemand tussenbeide. Ze stapte na de feiten zelf ook niet naar de politie.

Ik wil mij veilig voelen als meisje .. zowel op straat, als op het strand, als tijdens het uitgaan.

Gisteren ben ik 9x lastig gevallen geweest op het strand van oostende, deze jongeman hier kwam bij mij uit het niks op m’n handdoek liggen en ging niet weg voor hij zijn zin kreeg pic.twitter.com/ojsBIJpgrv — Debby De Pecker (@Peckertjex) June 27, 2020