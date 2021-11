Een 19-jarige bestuurder is gisterenavond tijdens een controle betrapt op rijden onder invloed van drugs. De jongeman had ook geen rijbewijs op zak.

De interventiedienst van politiezone Polder heeft gisterenavond rond 22 uur een jongeman tegengehouden op het Sint-Maartensplein in Koekelare voor een controle. De 19-jarige bleek geen rijbewijs te hebben en reed met de wagen van een vriend, die ook aanwezig was in het voertuig.

Bij een speekseltest blijkt de man onder invloed te zijn van MET, cocaïne en Tetrahydrocannabinol, wat in cannabis zit.