Jongeman van 18 duwt redder van boot: 'Steeds meer agressie'

Gisteravond is het tot een handgemeen gekomen tussen een zwemmer en een redder in Knokke-Heist.

Een jongeman van 18 jaar uit de Brusselse regio probeerde in de boot van de strandreddingsdienst te klimmen, toen zijn bal daarin terecht gekomen was. Daarbij kwam het tot wat trekken en duwen en de redder is uit de boot geduwd. Hij kon zich daarna weer aan boord hijsen.

De jonge zwemmer is samen met enkele vrienden weg gezwommen en daarna op de vlucht geslagen. Het incident wordt als ‘geweld tegen hulpdiensten’ beschouwd en de politie ging onmiddellijk op zoek gegaan naar de belager. Even later werd hij opgepakt in het centrum van Knokke-Heist.

De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen stelt vast dat de agressie tegenover strandredders de jongste jaren toegenomen is. Ann Beun, IKWV: "We kunnen niet ontkennen dat de mentaliteit van sommige mensen jammer genoeg in negatieve zin veranderd is. We worden vaker geconfronteerd met vooral verbale agressieve toeristen. Fysieke aanvallen op de redders zijn heel uitzonderlijk. En we hopen dat echt wel zo te houden. Die jongens en meisjes staan daar elke dag het beste van zichzelf te geven voor de veiligheid van andere mensen. We merken wel dat het gedrag van de mensen evolueert naarmate het drukker wordt op het strand."