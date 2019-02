Jongeman uit Staden kritiek na zinloos geweld

In Staden is een jongeman van 23 zwaargewond geraakt nadat hij het slachtoffer werd van zinloos geweld. Hij verkeert nog altijd in kritieke toestand.

De jongeman was in de nacht van vrijdag op zaterdag op een privéfeest in feestzaal Blommenhof in Staden, toen hij op de parking slaags raakte met 2 jongeren van 18 die onuitgenodigd op het feest verschenen. De man van 23 kreeg klappen en maakte een lelijke val. Hij werd met wonden aan het hoofd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, maar zou ondertussen buiten levensgevaar zijn. 2 mensen raakten lichtgewond.

Daders nog niet verhoord

"Nog dezelfde nacht werd er een onderzoeksrechter opgevorderd", zegt de burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd. Het parket laat weten dat de daders nog niet zijn verhoord en bijgevolg ook niet aangehouden. Vanderjeugd reageert geschokt op het voorval: "Laat één zaak duidelijk zijn: geweld kunnen en mogen we niet tolereren. We moeten met z’n allen samen een krachtig, sterk signaal geven tegen geweld. De vele blijken van medeleven die de familie van het slachtoffer mag ontvangen, geven aan dat onze Stadense gemeenschap er net zo over denkt. We hopen met z’n allen dat de toestand van de jongeman vlug verbetert."