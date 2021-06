Jongeman blijft in de cel voor moord in Tielt

De hulpdiensten werden op zaterdagavond 6 maart rond 22.50 uur opgeroepen voor een steekpartij op de openbare weg in het centrum van Tielt. Leander Quintyn (32) werd even later zwaargewond aangetroffen in de Felix D'Hoopstraat. De dertiger werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen bezweek. Het Brugse parket vorderde een onderzoeksrechter voor moord, maar in eerste instantie konden geen verdachten gearresteerd worden.

Het onderzoek kende een doorbraak toen op 26 april een verdachte werd gearresteerd. Jarod D. werd de volgende dag voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter. Tegenover de speurders legde de jongeman bekentenissen af, maar het blijft onduidelijk waarom Leander Quintyn van het leven werd beroofd. Slachtoffer en dader kenden elkaar immers helemaal niet. In die omstandigheden zal het verslag van de gerechtspsychiaters wellicht cruciaal worden, maar het is nog wachten op hun bevindingen.

In de nacht van 10 op 11 juni werd een wedersamenstelling van de feiten gehouden. Tijdens de reconstructie toonde Jarod D. hoe hij meermaals uithaalde met een mes. De verdachte werkte volgens het parket goed mee, maar bleef bij zijn versie van de feiten. Naar eigen zeggen weet hij dus zelf niet waarom hij de feiten zou gepleegd hebben.

LEES OOK: