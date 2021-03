Een jongeman uit Roeselare is aangehouden voor een gewapende overval op een supermarkt in Roeselare. Het gaat om één van de broers die daarvoor al eens is opgepakt.

Twee weken geleden is een gewapende man een Lidl-filiaal in Roeselare binnengedrongen. Hij heeft de kassierster bedreigd en de inhoud van de kassa's geëist. Alles samen 2.500 euro. Hij is daarna gevlucht. Drie broers zijn opgepakt voor de feiten, maar al snel vrijgelaten. Maar nu is één van hen, een jongeman van 19 opnieuw aangehouden. Er zijn nieuwe bezwarende elementen.