Jongeman (21) overleden na arbeidsongeval

Een jongeman van 21 is bezweken aan zijn verwondingen na een arbeidsongeval in Hooglede.

Dat gebeurde op een werf tussen de Bruggesteenweg en de Liebeekstraat, op de grens van Roeselare met Gits.

In werfput

Het slachtoffer werd gevonden met een ernstige hoofdwonde in de werfput waar afvoerbuizen werden geplaatst. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Het slachtoffer werd in uiterst kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Kort nadien is hij aan zijn verwondingen overleden in AZ Delta in Rumbeke.

Onderzoek moet duidelijkheid brengen

De politie kwam kort na het ongeval ter plaatse en spande de buurt af. Het onderzoek is in handen van het arbeidsauditoraat.

De arbeidsauditeur zegt dat het nog onduidelijk is wat er precies gebeurd is bij het ongeval. "De arbeider lag plots in de put tijdens de werken met een ernstige hoofdwonde. Die is hem later ook fataal geworden. Het is nog onderzoeken of hij die verwonding opliep door de val of door de kraan", zegt arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere.