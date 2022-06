Jongeman (19) die met airsoftwapen rondliep op Vives-campus, moet voor rechter verschijnen

Op 7 oktober vorig jaar kreeg de politie van zone Vlas een melding van een gewapende man die zich op het terrein van hogeschool Vives zou bevinden. Een student had V. zien uitstappen uit een bus van De Lijn met iets wat op een vuurwapen leek en alarmeerde de hulpdiensten. Die kwam massaal ter plaatse, zette het terrein af en doorzocht alle gebouwen. De verdachte kon echter ontkomen en werd pas uren later gevat in Avelgem. De man zat drie dagen in voorhechtenis, maar werd daarna opgenomen in een psychiatrische instelling. Hij kampte al langer met mentale problemen "Het parket heeft de raadkamer om de internering gevraagd, maar zijn advocaat vroeg om een tegenexpertise", klinkt het bij het parket. "Daarom wordt de zaak naar de correctionele rechtbank doorverwezen. Die kan alsnog beslissen om de man te laten interneren." De verdachte verblijft nog altijd in een psychiatrische instelling.