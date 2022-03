Jonge zeehond gered in Nieuwpoort: "Zat verstrengeld in visnetten"

Met assistentie van het NorthSealTeam kan de brandweerpost van Nieuwpoort de kleine zeehond redden. Oude visnetten zaten vast rond zijn nek en poot. "Met toestemming van Sealife is het net deskundig verwijderd", schrijft Luc David, adjudant op rust bij Brandweer Westhoek, op Facebook.

Het is een wandelaar die deze ochtend de zeehond ziet liggen op een golfbreker. "Gelukkig was de brandweer er vroeg bij." De zeehond was niet gekwetst en kon daarna weer de zee in.