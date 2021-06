Het parket heeft een verdacht overlijden onderzocht in Meulebeke. In een huis in de Veldstraat was daar een vrouw van 27 dood teruggevonden.

De jonge vrouw is eigenlijk van Alveringem. Ze was bevriend zijn met de man die in het huis in Meulebeke woont. Het parket laat weten dat de vrouw gestorven is aan een overdosis.

De dertiger, die bekend staat voor drugsfeiten werd opgepakt voor verhoor, maar is weer vrijgelaten.