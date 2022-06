Jonge vrouw (18) op fiets aangereden door lijnbus

Bij een dodehoekongeval in Ieper is een jonge vrouw van 18 gewond geraakt toen een lijnbus haar op haar fiets heeft aangereden.

De jonge vrouw uit Heuvelland reed met een elektrische fiets op de Dikkebusseweg, tussen Heuvelland en Ieper. Daar is ze aangereden door een bus van De Lijn, die zat vol met kinderen en jongeren op weg naar school.

Dodehoekongeval?

Het meisje op de fiets liep een hoofdwonde op en is naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens het parket is ze niet in levensgevaar. De eerste bevindingen van het parket tonen aan dat het om een dodehoekongeval gaat, waarbij de bus de fietser niet of niet tijdig heeft opgemerkt.

Verschillende buurtbewoners laten weten dat het daar "een gevaarlijk punt" is, waar al meerdere malen ongevallen zijn gebeurd. De kinderen op de bus zijn later weggebracht met een vervangbus.