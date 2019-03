Jonge Slovaak (20) aangehouden op verdenking van mensensmokkel

Op 19 maart wilden 4 personen met hun auto inschepen op de ferry Pride of Bruges. Ogenschijnlijk ging het om vier mensen uit Slovakije. Hun documenten werden aan een grondige controle onderworpen door de grenswachters van de Scheepvaartpolitie van Zeebrugge.

Valse documenten

Procureur Frank Demeester: "Omdat mensensmokkel door middel van valse papieren een gekende modus is in verschillende havens zijn de grenswachters ter hoogte van de Schengen-doorlaatpost in Zeebrugge opgeleid om valse documenten te onderscheiden van echte. De grenscontroleurs hadden sterke vermoedens dat de documenten niet authentiek waren, en riepen de collega’s van de gerechtelijke cel van de Scheepvaartpolitie in bijstand voor een bijkomende controle."

Slovaak gearresteerd en aangehouden

Uit het onderzoek bleek dat 3 van de 4 personen Albanezen waren, die effectief met valse Slovaakse identiteitsdocumenten probeerden de oversteek te maken naar het Verenigd Koninkrijk.De Slovaakse chauffeur, een man van 20 jaar, werd gearresteerd en werd donderdag door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De Slovaak verschijnt dinsdag voor de raadkamer.