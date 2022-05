Jonge oorlogsvluchtelingen op vredesmissie in Westhoek

Leerlingen uit alle windstreken die les volgen in het OKAN-onderwijs van het Margareta-Maria-Instituut (MMI) in Kortemark zijn op een tweedaagse vredesmissie in de Westhoek.

"Sinds een 7-tal jaar organiseren we OKAN-onderwijs in onze school in Kortemark", zegt OKAN-coördinator Jeffrey Dael.

"OKAN betekent, inderdaad, Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers. Dit begrip is de laatste jaren voor weinig mensen nog onbekend. Momenteel hebben we 3 klassen, in totaal zo’n 45 leerlingen, uit alle windstreken, uit alle werelddelen, van Peru, over Somalië en Bulgarije tot … inderdaad, sinds kort ook Oekraïne."

Vooral oorlogsvluchtelingen

"Voor onze school, die een 1000-tal leerlingen telt en eigenlijk gelegen is in een dorp pal midden in West-Vlaanderen, kan dit aantal anderstaligen toch tellen. Maar liefst 34 van de 45 leerlingen zijn oorlogsvluchtelingen en dat gegeven draagt iedereen in de klassen met zich mee. Dit loopt niet altijd van een leien dakje en Nederlands leren komt daardoor ook vaak niet op de eerste plaats. Heel wat jongeren hebben ook heel wat anders aan hun hoofd. De oorlog in Oekraïne kwam hard binnen bij de vluchtelingen die al bij ons in de klas zaten. Zo dicht bij België … De oorlog kwam ook letterlijk binnen: onze klassen kregen het gezelschap van 7 Oekraïense leerlingen en dat aantal is nog niet definitief."

"Onze tweedaagse op 9 en 10 mei, krijgt daardoor een andere invulling. We gaan op bezoek naar Vredesstad Ieper en bezoeken er In Flanders Fields. Dit keer geen oorlogsgruwel die centraal staat, maar we willen een boodschap brengen van hoop, bij al onze leerlingen. We bezoeken de Menenpoort en we bezoeken de Vredestoren in Mesen. We zoeken overal symbolen van hoop en vrede op. Beelden zeggen meer dan woorden. We verblijven tijdens onze tweedaagse in Old Skool in Roesbrugge", zegt Jeffrey Dael.