Jonge mountainbiker gereanimeerd in Zerkegem

Iets over 11 deze ochtend kregen de hulpdiensten een oproep binnen voor een mountainbiker die onwel geworden was in Zerkegem. De jongeman moest uiteindelijk gereanimeerd worden.

Rond 11 uur moesten de hulpdiensten uitrukken voor een mountainbiker die onwel geworden was langs een paadje vlakbij de Zilverstraat in Zerkegem. Het ging om een 20-jarige sporter uit Brugge die met een groepje vrienden een fietstocht aan het maken was. De jongeman is onwel geworden en nadien door een omheining gereden. Na een harde val had de Bruggeling geen hartslag meer. Het slachtoffer werd succesvol gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Hij zou intussen aan de betere hand zijn.