De jonge mama, van de baby die dinsdagavond dood is teruggevonden in Brugge, wist niet dat ze zwanger was. Dat zegt haar advocaat.

De baby is dinsdagavond dood teruggevonden De Blauwe Poort, een sociale wijk in Brugge. Uit de autopsie blijkt dat het kindje levend geboren is. De mama ligt nog in het ziekenhuis, maar is aangehouden op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim. Verder onderzoek moet uitwijzen of ze haar baby moedwillig om het leven bracht, of dat het kindje na de geboorte gestorven is.

