"Jonge landbouwers zijn bezorgd over hun toekomst": Boerenhart Vlaanderen uit gevoelens in open brief

De landbouwsector had de laatste weken een pertinent plaatsje in de berichtgeving op sociale media. Volgens de organisatie Boerenhart Vlaanderen was dat maar al te vaak negatief.

En daarom kwam Boerenhart Vlaanderen op vrijdag met een open brief om haar zorgen en frustraties te uiten: "Landbouwers worden verdreven van hun velden. Is het niet voor de natuur, dan is het voor industrie", klinkt het onder meer.

STIKSTOFAKKOORD

De landbouwers zijn vooral bezorgd over het gebrek aan zekerheid in de toekomst. Het stikstofakkoord kwam er gisteren eindelijk, waardoor boeren een perspectief hebben. Landbouwminister Jo Brouns (CD&V) zei daar gisteren dit over: "Dit biedt hoop op een duurzame landbouw. We hebben een faire deal gevonden voor de rode bedrijven die veel stikstof uitstoten. Het is belangrijk dat we werken aan een duurzame verzoening tussen landbouw en natuur. Het is ook belangrijk dat we een vergunningenstop hebben kunnen afwenden."

Er is dus perspectief, maar voor de organisatie mag het nu eindelijk gedaan zijn met de kritiek vanuit alle hoeken: "Wij kunnen het niet langer tolereren hoe jullie de landbouwsector iedere keer opnieuw in de media afbreken."

BETER KLIMAAT

En die kritiek kwam er vooral op de vermeende uitstoot op het klimaat vanuit de landbouwsector. Dat ziet de organisatie echter anders: "Wij willen mee helpen streven naar een beter klimaat en omgeving. In Vlaanderen behoren wij tot de duurzaamste landbouwers ter wereld, en we kunnen nog beter als we daar een eerlijke kans voor krijgen". Mede het stikstofakkoord moet ervoor zorgen dat de uitstoot van stiktstof tegen 2030 halveert.

JONGE BOEREN

"Jonge boeren moeten kunnen groeien in hun bedrijf door een bepaald percentage uitstootrechten over te nemen van een stoppende boer, zo kan de landbouw toch blijven evolueren", uit de organisatie zijn zorgen over de toekomst.

De organisatie die intussen meer dan 1000 leden telt sluit het betoog af met een blik op de toekomst: "De jonge landbouwers zijn terecht bezorgd over hun toekomst, en des te meer over de toekomst van eerlijk en veilig Vlaams voedsel."

