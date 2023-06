Jonge gezinnen trekken weg uit Knokke-Heist wegens te duur, gemeente neemt maatregelen

In Knokke-Heist is een leegloop van jonge gezinnen aan de gang en daarom grijpt de gemeente in met concrete maatregelen rond betaalbaar wonen. Zo wordt elke projectontwikkelaar nu verplicht om bij een groot bouwproject 40% betaalbare woningen te realiseren.

Er staan de komende jaren heel wat nieuwbouwprojecten op stapel. En die werden gisteravond toegelicht op een bijeenkomst voor inwoners in Heist. Piet De Groote, burgemeester Knokke-Heist: "We zijn tot een convenant gekomen, dat we nu verplicht voorleggen aan bouwpromotoren. Als er een realisatie komt van een project waar mag gebouwd worden, is men verplicht om 40% betaalbaar wonen te realiseren."

En dat zal o.a. het geval zijn in het nieuwe bouwproject aan de Heistlaan. Daar komen 117 nieuwe appartementen, waarvan dus 40% betaalbaar wonen. Betaalbaar wonen betekent 250.000 euro voor een appartement met 1 slaapkamer, 330.000 met 2 slaapkamers en 390.000 met 3 slaapkamers.

1.500 betaalbare woningen

Knokke-Heist wil zo 1.500 nieuwe betaalbare woningen realiseren en 6.000 jonge mensen aantrekken, veelal gezinnen die vandaag verhuizen. "Wij dachten aanvankelijk dat de meesten verhuizen naar Brussel, hun werkomgeving, steden, Gent. Maar wij stellen vast dat ze hier in de dichte nabijheid wonen: Moerkerke, Damme, Blankenberge, Brugge."

De 40% maatregel wordt toegepast in Heist, Knokke en Westkapelle, maar niet in het Zoute, want daar wil de gemeente naar eigen zeggen geen ‘Floddereffect’.