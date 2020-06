Jonge Fransman (16) sterft tijdens achtervolging

In Menen is gisteravond rond 21 uur een Fransman van 16 om het leven gekomen tijdens een achtervolging met de politie. Hij reed meer dan 100 kilometer per uur in een zone 50.

Een ploeg van de zone Grensleie had maandagavond net een controle achter de rug met een anoniem voertuig en reed van Rekkem richting Menen. Plots werd de politiewagen aan grote snelheid ingehaald door een voertuig met Franse nummerplaat. De politie zette de achtervolging in. De jongeman vloog even later in de Moeskroenstaat uit de bocht en botste tegen een geparkeerde oplegger. Die stond aan de rechterkant van de weg. Een MUG-team kwam ter plaatse, maar voor de Fransman kon geen hulp meer baten. Het gaat om een man van 16 uit Tourcoing. Hij had geen rijbewijs

Waarom de chauffeur zo snel reed en van de politie probeerde weg te vluchten, is nog onduidelijk. Omdat er ook politieagenten betrokken waren bij het ongeval, werden de vaststellingen gedaan door agenten van de naburige zone Vlas. Het parket is met een onderzoek gestart., zowel naar de bestuurder als naar de rol van de politie.