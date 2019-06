Jonge Fransen ingerekend na achtervolging

De politie van Brugge heeft twee jonge Fransen ingerekend na een achtervolging die in Frankrijk was gestart.

Het gaat om een jonge man en een jonge vrouw. Ze beweren minderjarig te zijn, maar dat wordt nog onderzocht. De Franse politie wilde het voertuig vlakbij de Belgische grens aan een controle onderwerpen, maar dat zag de jonge bestuurder blijkbaar niet zitten. De wagen vluchtte aan hoge snelheid de E40 op en probeerde op alle mogelijke manieren zijn achtervolgers van verschillende politiezones af te schudden.

(lees verder onder de foto)

Klemgereden

Tijdens de achtervolging werden snelheden tot 180 kilometer per uur gehaald. Het voertuig verliet de snelweg in Loppem en werd uiteindelijk pas in de Vaartdijkstraat in Brugge klemgereden. Beide inzittenden werden gearresteerd en worden verhoord over de feiten. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom de verdachten op de vlucht sloegen.