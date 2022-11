Jonge fietsster (13) gewond bij ongeval in Ardooie

In Ardooie is vanmorgen rond 7u30 een jonge fietsster (13) gewond geraakt bij een ongeval. Ze werd aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Oostlaan (N37) met de Meulebeeksestraat.

"Het meisje werd aangereden door een vrachtwagen", zegt de woordvoerder van de Politie Zone Tielt.

"Dat gebeurde in de buurt van de fietsoversteekplaats. Het meisje is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is niet levensbedreigend."

De weg is plaatselijk afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.