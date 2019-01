Jonge Bruggelingen in de cel voor overval op nachtwinkel

Dinsdagavond pleegden drie daders een overval op een nachtwinkel in de Sint-Maartensbilk in Brugge. Een van de overvallers bedreigde de uitbater met een groot mes en eiste de inhoud van de kassa. Op die manier maakten ze ongeveer 200 euro buit. Dankzij de bewakingscamera's kreeg de politie snel drie verdachten in het vizier. Niet veel later werden de jongemannen gearresteerd.

L.T. (19) en C.M. (20) werden op verdenking van diefstal met geweld voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft de jonge Bruggelingen woensdagavond aangehouden. Vrijdag beslist de raadkamer of ze langer in de gevangenis moeten blijven. Hun jongere kompaan werd ter beschikking gesteld van de jeugdrechter.