Jonge bestuurder rijdt in op geparkeerde wagens

Deze voormiddag richtte een ongeval veel schade aan in Menen. Een jonge bestuurder reed er in op een viertal geparkeerde wagens, drie wagens zijn onherstelbaar beschadigd.

Langs de Brugsestraat in Menen reed een jonge bestuurder met zijn Audi deze voormiddag in op een rij geparkeerde wagens. Even voorbij het busbedrijf Herman en Vandamme, richting het centrum, knalde de wagen tegen een geparkeerde BMW. De daarachter opgestelde Hyundai Tucson werd zwaar beschadigd. Minstens drie wagens zijn niet meer te herstellen.

De aangerichte schade is enorm. Niet alleen enkele auto's raakten beschadigd, maar ook een betonnen verlichtingspaal, brievenbus, regenpijp en zelfs een gevel bleven niet gespaard.

POSITIEVE SPEEKSELTEST

De jonge bestuurder uit Poperinge kwam tot stilstand in het midden van de weg en was verward. "Vermoedelijk was hij in slaap gevallen, in combinatie met een niet-aangepaste snelheid", aldus de woordvoerder van politiezone Grensleie. "Hij raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij onder invloed van verboden middelen was. Hij legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken."