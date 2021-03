Jonge Afghaan gewond bij steekpartij Roeselare

Aan de Kleine Bassin in Roeselare zijn gisterenmiddag twee groepen jonge Afghanen slaags geraakt en daarbij is iemand ernstig verwond.

De omgeving is na het incident een tijd afgesloten. Het gaat om jongeren uit zowel Roeselare als Langemark-Poelkapelle tussen 15 en 20 jaar. De politie heeft al een aantal jongeren geïdentificeerd.

Volgens het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk hadden de Afghanen afgesproken om te vechten. Van die vechtpartij postten ze dan filmpjes op Tiktok. Het minderjarig slachtoffer kreeg messteken in het bovenbeen en bovenarm. Hij verloor veel bloed maar is niet in levensgevaar. Zes van de 10 gearresteerde mannen zijn minderjarig, onder wie ook de hoofdverdachte die een jachtmes gebruikte.