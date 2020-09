In het roeien werden Tibo Vyvey uit Brugge en Marlon Colpaert uit Oudenburg vorige week overtuigend Europees Kampioen bij de beloften in de lichte dubbeltwee in Duisburg.

Een bevestiging van hun talent, al zullen we dat helaas nooit op de Olympische Spelen zien. Hoe dat komt, dat konden we hen zelf vragen tijdens een training in de roeiclub in Oostende.