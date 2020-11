Jong Iepers duo vraagt stad 'Oe ist?'

Twintigers Alexandro Yaramis (22) en Ben Pannekoucke (24) lossen morgen hun documentaire 'Oe Ist?' op de wereld. Tijdens de eerste lockdown vroegen ze aan hun stadsgenoten in Ieper welke impact het virus op hen had.

In donkere dagen zoals deze, is wat warmte altijd welkom. Het is iets wat journalist Alexandro Yaramis (22) en videoproducer Ben Pannecoucke (24) aan het denken zette. Daarom trokken ze de straat op in Ieper tijdens de eerste lockdown met de vraag: 'Oe ist?' Die verhalen en antwoorden bundelden ze in een documentaire die morgen voor het eerst aan het publiek wordt getoond.

Positief verhaal

Corona heeft de zaken voor veel mensen heel moeilijk gemaakt. Niet alleen economisch, maar ook persoonlijk en mentaal. "We hebben geprobeerd het positieve te benadrukken. Dat was voor ons echt cruciaal", zegt Ben.

De match tussen beide twintigers kwam er praktisch vanzelf. "We zijn allebei van Ieper, we zijn samen opgegroeid. Ik ben zelf journalist van opleiding en wil daar graag ook in verdergaan. Net als Bens vriendin, en zo bleven we in contact", aldus Alexandro.

Niet omheen corona

"Toen Ben door het virus zijn job in vastgoed verloor, kwam hij met het idee op de proppen. Ik kende zijn kwaliteiten als videomaker en we wilden echt iets creëren in deze moeilijke tijd", vertelt de 22-jarige. Terwijl Ben zich op de technische kant concentreerde, ging Alexandro met de inhoud aan de slag.

"Eerst wilden we los van al het coronanieuws werken, maar we konden er uiteindelijk niet omheen. Hier in Ieper merkte je gewoon de impact. De docu belichaamt een oprechte 'oe ist' naar de mensen, dus de titel was snel gekozen", concludeert Alexandro.

De docu zal zondagavond vanaf 19u te zien zijn via Youtube, maar de trailer is al beschikbaar.