Jong designtalent op Interieur in Kortrijk

Vandaag is in Kortrijk XPO de biënnale interieur van start gegaan.

Op de tweejaarlijkse designbeurs met standhouders uit binnen- en buitenland kan je onder meer de nieuwste interieurtrends ontdekken, en de nieuwste materialen die daarvoor gebruikt worden. Interieur in Kortrijk bestaat 50 jaar, maar meer dan ooit is de designbeurs een platform geworden voor jong talent en creativiteit. Designer van het jaar Frederik Delbart: "Interieur Kortrijk is echt een statement op Belgisch designvlak, ik denk dat ze heel sterk bezig zijn om zichzelf weer uit te vinden, ook om de hele beurzenwereld een beetje op zijn kop te zetten, wat heel belangrijk is vandaag." Ecologie en duurzaamheid worden steeds belangrijker. Zo wordt er veel natuursteen gebruikt, maar ook marmer is aan een revival toe. De biënnale duurt 5 dagen, in plaats van 10 vroeger. De organisatoren mikken op 50.000 bezoekers.