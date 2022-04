Jong ACV sensibiliseert jongeren over arbeidsongevallen

Jong ACV West-Vlaanderen heeft vandaag op verschillende plaatsen een sensibiliseringsactie voor jobstudenten gevoerd. Dat was onder meer zo in Ieper, Torhout en Kortrijk. Jong ACV sensibiliseerde jongeren vooral over arbeidsongevallen.

1 op de 100 studenten krijgt een arbeidsongeval. Dat is dubbel zo veel als de gemiddelde werknemer. In 2020 waren er in West-Vlaanderen 2.353 studenten die een arbeidsongeval opliepen. We staan daarmee op de tweede plaats na de – veel grotere – provincie Antwerpen die met 2.818 ongevallen de kroon spant. Tom Lingier: “De meeste ongevallen gebeuren bij dagcontracten waar de werkgever de tijd niet heeft genomen om veiligheidsvoorschriften uit te leggen of om werkkledij zoals veiligheidsschoenen te geven. Ook van en naar het werk gebeuren veel ongevallen.”

Veel studenten weten niet wat ze moeten doen als er iets misloopt. De infolijn ISA van ACV kan daarbij helpen. “Met onze actie vandaag geven we de jobstudenten informatie over de wetgeving en wijzen hen op onze gratis infolijn ISA.”