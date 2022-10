Jong én ondernemend: Ona en Léon maken tegen betaling graven schoon

Ona en Léon zijn amper 16 en 18, maar ondernemingszin hebben broer en zus wel. Met hun spaarcenten richtten ze een bedrijfje op: De Witte Vlinder. Tegen betaling komen ze elke maand het graf van je geliefde schoonmaken. Een drietal jaar geleden is mijn opa gestorven," zegt Ona. "Mijn oma kwam het graf zelf kuisen, maar fysiek was ze daar niet toe in staat. We willen nu anderen helpen die dat ook niet meer kunnen."

Extra wensen mogelijk

En zoals het echte ondernemers past hebben ze meerdere opties voor hun klanten. "We werken met een maandabonnement," zegt Léon, "maar mensen kunnen er ook een bloemetje op zetten op de verjaardag van de overledene." Na elk bezoek sturen ze hun klant een foto. De twee starten in Tielt, afhankelijk van de vraag zoeken ze ook andere gemeenten op. (lees verder onder de video)