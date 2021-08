Jonas Bel nieuwe schepen voor Veurne Plus

Jonas Bel (29) wordt in Veurne de nieuwe schepen voor Veurne Plus nadat Celine Mouton begin juli haar politiek afscheid aankondigde.

Hij neemt alle bevoegdheden van Mouton over. Michèle Note wordt de nieuwe fractieleider voor Veurne Plus.

Uittredend schepen Celine Mouton kondigde begin juli haar politiek afscheid aan. Ze draagt de bevoegdheden Cultuur, Toerisme, Jeugd en Onderwijs over. Het lege zitje van in het Veurnse schepencollege gaat naar Jonas Bel (29). Hij neemt alle bevoegdheden van Celine Mouton over. Met zijn 29 lentes wordt hij de jongste van het college.

Hij werd voor het eerst verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en zetelt sinds 2013 in de Veurnse gemeenteraad. Hij zal zijn schepenambt verder combineren met zijn job als advocaat. In de gemeenteraad wordt Celine Mouton opgevolgd door Annick Benteyn.

Quote Jonas Bel, schepen: “Veurne ademt cultuur en toerisme en ik wens graag die positieve lijn door te trekken. Ook met de nieuwe Stedelijke Academie voor Podiumkunsten en de te bouwen jeugdsite staan er mooie dossiers op de agenda.”