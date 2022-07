Johnny Logan vult Grote Markt Brugge

De Ier Johnny Logan won drie keer het Eurovisiesongfestival en zijn hit ‘Hold me now’ zit in het collectieve geheugen. Uit heel België en verder zakten fans af naar Brugge om de bekende zanger aan het werk te zien.

Logan verklaarde ook het succes van zijn klassieker ‘Hold me now’. “Ook jonge mensen houden ervan, want de betekenis is duidelijk en gemakkelijk te begrijpen”, vertelt hij. “‘Hold me now’ gaat om nooit vergeten dat je van iemand houdt. En als mensen voelen we dat en de volgende generatie voelt dat ook.” Wie nog een concert van Johnny Logan wil meepikken in West-Vlaanderen, moet op 9 december in concertzaal Owla in Brugge zijn.

Terwijl het op de tweede dag van ‘Brugge Tripel Feesten’ al druk was, verwacht de organisatie donderdagavond meer dan 10.000 toeschouwers voor de afsluiter van de driedaagse: ‘Vlaanderen Zingt’.