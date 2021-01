John V. veroordeeld tot 27 jaar cel voor moord op Vietnamese studente

De Zonnebekenaar bracht de Vietnamese op 21 november 2016 in Ledegem om het leven. Het openbaar ministerie had 28 jaar opsluiting gevorderd.

Op 31 december 2016 werd in een gracht in Geluwe een levenloos lichaam aangetroffen. Alles wees erop dat het lijk er weken eerder werd achtergelaten en in brand gestoken. Op basis van het merk van haar horloge ontdekten de speurders een link met Japan. Ondanks verwoede pogingen bleef de identiteit van de kleine Aziatische vrouw lange tijd een mysterie.

De doorbraak kwam er toen de Brusselse lokale politie in augustus 2018 door de Vietnamese ambassade op de hoogte werd gebracht van de verdwijning van Thi Xuan Nguyen. De Vietnamese werkte en studeerde in Japan, maar was sinds november 2016 van de radar verdwenen. Uit het onderzoek bleek snel dat ze inderdaad naar een Belgische vriend was gereisd.

John Vandoolaeghe werd op 8 november 2018 aan zijn woning in Zonnebeke gearresteerd op verdenking van moord. De beschuldigde bekende in zijn eerste verhoor al dat hij inderdaad verantwoordelijk was voor de dood van de jonge vrouw, die hij in het voorjaar tijdens een werkopdracht in Japan had leren kennen. De beschuldigde hield wel vol dat ze nooit seks hadden. Opvallend genoeg was Vandoolaeghe enkele weken voor de moord vader geworden. Zijn huwelijk stond luttele dagen na zijn arrestatie gepland.

