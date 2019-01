Johan Verstreken stopt met politiek . De Oostendenaar is geen kandidaat voor de parlementsverkiezingen in mei voor zijn partij CD&V.

Johan Verstreken stapte in 2000 in de politiek. Hij had er toen een succesvolle carrière opzitten als presentator op radio en tv. Hij werd meteen verkozen als gemeenteraadslid en werd ook schepen in Oostende, bevoegd voor cultuur.

Hij is sedert 2004 Vlaams parlementslid en was ook gemeenschapssenator. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober duwde hij nog de CD&V-lijst.